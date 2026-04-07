Κωνσταντοπούλου προς Μητσοτάκη: «Οι Βορίδηδες σου έμειναν - Θα σπάσω το απόστημα διαφθοράς σου»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ίδια είναι αυτή που θα σπάσει «το απόστημα του παρακράτους διαφθοράς» που «διευθύνει η κυβέρνηση».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σημειώνει με ευθεία αναφορά στον πρωθυπουργό:
«Κύριε Μητσοτάκη, αυτοί σας μείνανε: οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Σεβαστίδηδες και με αυτούς προσπαθείτε να πλήξετε τους καθαρούς ανθρώπους, που δίνουν μάχη απέναντι στο Παρακράτος Διαφθοράς της Εγκληματικής Οργάνωσης που διευθύνετε, την ώρα που έρχονται βροχή οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει: «Το απόστημα θα σπάσει! Ό,τι και να κάνετε! Είναι πολλά τα χρόνια παρακράτους, παραδικαστικής λειτουργίας και διαφθοράς και μεγάλη η διάβρωση που έχετε πετύχει, αλλά θα σπάσει.
Θα το σπάω εγώ, σας το υπόσχομαι! Δεν θα αφήσουμε άλλο να παίζετε τις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων στα στημένα σας παιχνίδια, στις στημένες δίκες, στις στημένες ψηφοφορίες, στις στημένες επικοινωνιακές εκστρατείες».
