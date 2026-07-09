Κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη – Αλέξη Τσίπρα: «Θα του στέλνω λουλούδια κάθε φορά που μας βρίζει»

Στην πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.



Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη περί δωροδοκίας του για την ψήφιση των ποινικών κωδικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξή του επιδιώκει έναν διάλογο μακριά από την τοξικότητα.

Η απάντηση με το πολιτικό ανέκδοτο

Αναφερόμενος στις προσωπικές επιθέσεις και τις κατηγορίες που δέχθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας επιστράτευσε ένα ιστορικό πολιτικό ανέκδοτο με πρωταγωνιστή τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος, όταν διακόπηκε από βουλευτή της αντίπαλης παράταξης με ύβρεις και συκοφαντίες, απάντησε: «Α, εσείς το είπατε; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία».



Συνδέοντας την ιστορία με τη σημερινή πραγματικότητα, ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε με νόημα για τον πολιτικό του αντίπαλο: «Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις».



Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αλλάξει το πολιτικό κλίμα στη χώρα, δηλώνοντας ότι «η χώρα δικαιούται και ο πολιτικός διάλογος δικαιούται να φύγει από αυτή την τοξικότητα και από αυτόν τον αμοραλισμό. Γι' αυτό και εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο των ολισθηρών, της πόλωσης, του διχασμού και της τοξικότητας. Εμείς θα μιλάμε για τα προβλήματα».

Η απάντηση του Α. Γεωργιάδη

Σχολιάζοντας, μέσω Χ, όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον ίδιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτησή του: «Νομίζω ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει την φωλιά του ο Αλέξης… αυτό με το "είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης" δεν του πήγε και τόσο καλά».