Κόντρα on air Γεωργιάδη - Δούκα: «Απαράδεκτο το rave party στην εκκλησία» - «Όταν τσικνίζουμε, είναι εντάξει;»

Κόντρα στον «αέρα» σημειώθηκε μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή το rave party με DJ και φωτορυθμικά, στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «το πάρτι αυτό μπροστά στην εκκλησία το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο rave party μπροστά σε εκκλησία, μην τα ισοπεδώσουμε όλα».

«Όταν ήμουν στην Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα όπου για πρώτη φορά στις ΗΠΑ δίνει αργία 2 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί για πολλά χρόνια δεν γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, δεν έλεγαν Merry Christmas. Για να μην στενοχωρηθούν οι Μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές έλεγαν Καλές Γιορτές. Ήρθε ο Τραμπ και είπε "παιδιά είμαστε Χριστιανοί, Καλά Χριστούγεννα και αργία», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Είναι ωραίο που επανέρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι είμαστε Χριστιανοί, ναι για πολλά χρόνια τα είχαμε ξεχάσει αυτά και τα είχαμε ξεφτιλίσει. Είμαστε Χριστιανοί, τιμή μας και καμάρι μας. Επειδή είμαστε Χριστιανοί, rave party μπροστά στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας διαφώνησε με την παραπάνω τοποθέτηση, διερωτώμενος: «αν κάποιος ακούει rave μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας, δεν είναι Χριστιανός;»

«Αν τσικνίζει κάποιος και ακούει λαϊκά άσματα και η τσίκνα πλημμυρίζει πάρα πολλές φορές την εκκλησία, αυτό είναι εντάξει; Άρα ανάλογα με το είδος της μουσικής είσαι Χριστιανός ή όχι;», συνέχισε ο κ. Δούκας.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Όχι-όχι. Rave party μπορεί να κάνει όπου θέλει και να ακούει όποια μουσική θέλει. Όχι πάνω στην εκκλησία όμως. Η εκκλησία είναι ιερός χώρος».