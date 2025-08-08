Σοκ στον πολιτικό κόσμο από το θάνατο της Λένας Σαμαρά - Τα συλλυπητήρια μηνύματα

Σοκ έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο της χώρας ο αδόκητος θάνατος της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή τραγική είδηση, τα συλλυπητήρια μηνύματα από όλους τους πολιτικούς χώρους, διαδέχονται το ένα το άλλο.

«Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια», γράφει, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια. — Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) August 7, 2025

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη. — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) August 7, 2025

Διαβάστε ακόμα: Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά: Πέθανε η κόρη του Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργια Σαμαρά».

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 7, 2025

«Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. νΑνείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό» ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.



Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.



Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.



Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.



Η σκέψη μου είναι… — Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) August 7, 2025

«Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.



Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.



Κουράγιο — Haris Doukas (@h_doukas) August 7, 2025