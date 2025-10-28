Μενού

Κουτσούμπας για 28η Οκτωβρίου: «Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν από τον οργανωμένο λαό»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, έστειλε αγωνιστικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό για την 28η Οκτωβρίου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πανελλαδική Απεργία | EUROKINISSI
Αγωνιστικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό», υπογραμμίζοντας πως εκείνος που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του, είναι αυτός που μπορεί να επιβάλει το δίκιο του μέσα από τον αγώνα.

Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του.»

