Κουτσούμπας για 28η Οκτωβρίου: «Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν από τον οργανωμένο λαό»

Αγωνιστικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό», υπογραμμίζοντας πως εκείνος που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του, είναι αυτός που μπορεί να επιβάλει το δίκιο του μέσα από τον αγώνα.
Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα
«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του.»
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Από ήρωας του μετώπου, προδότης και υπουργός της κυβέρνησης των δωσίλογων
- QUIZ ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες για την 28η Οκτωβρίου και το Έπος του '40;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.