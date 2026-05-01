Κουτσούμπας για Πρωτομαγιά: «Προχωράμε για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση»

Το «παρών» στην απεργιακή κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά δίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας τόνισε:

«Τη φετινή Πρωτομαγιά, εκατόν σαράντα χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το οκτάωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς οικονομικές κρίσεις που την πληρώνουν πάντα οι λαοί. Χρόνια πολλά!»



