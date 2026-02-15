Κουτσούμπας για τις φωτογραφίες των κομμουνιστών της Καισαριανής: «Να αποδοθούν στον ελληνικό λαό»

Μετά από το θόρυβο που προκάλεσε η ανάδυση φωτογραφιών σε σελίδα δημοπρασίας, που δείχνουν τους 200 πεσόντες κομμουνιστές της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, λίγο πριν την εκτέλεση, επικρατεί μία ομοφωνία επιςστροφής τους στον Αριστερό χώρο.

Ήδη, ο δήμος Καισαριανής ζητά με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατόπιν ερώτησης σε εκδήλωση όπου έδωσε το παρών, για τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της

ΚΝΕ.

Κουτσούμπας: «Ήρωες οι 200 της Καισαριανής»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε:

«Πρόκειται για συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αφού αποτυπώνουν τις τελευταίες ηρωικές στιγμές των 200 μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου τους εκτέλεσαν οι Ναζί κατακτητές.

Πρόκειται για ήρωες, μέλη, στελέχη του ΚΚΕ και αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους, σε ιδιώτες. Πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό.

Το ΚΚΕ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το κράτος, η Βουλή των Ελλήνων να μπορέσει να αποδώσει αυτά στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου, στο ΚΚΕ έτσι ώστε να κρατιέται ζωντανή η ιστορική μνήμη και γνώση».

