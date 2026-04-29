Κουτσούμπας για υποκλοπές: «Θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής»

Θετικό στην διενέργεια σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών είναι το ΚΚΕ, γεγονός που επιβεβαίωσε σήμερα (29/4) ο γενικός γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συγκεκριμένα, αν και η εκδήλωση λάμβανε χώρα για την αντιπυρική περίοδο και μέτρα προστασίας, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ξεκίνησε την τοποθέτησή του με σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές και συγκεκριμένα την «πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών».

«Κι αυτό», όπως είπε, «παρά τα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια και δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ - Predator και παρά το αίτημα του ίδιου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση».

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ΚΚΕ επιμένει «στην ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων - συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις».

Σημείωσε ότι «επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, με το δικό μας φυσικά σκεπτικό, και κυρίως θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη ο ίδιος ο λαός να ‘καθίσει στο σκαμνί' τον μεγάλο ένοχο: Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων', καθώς και το ίδιο το σημερινό κράτος, που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι ανίκανο να προστατεύσει δάση και λαϊκές περιουσίες από τις πυρκαγιές, αλλά είναι ικανότατο στις παρακολουθήσεις και στη συγκάλυψη των υπευθύνων», είπε ορμώμενος από το σημερινό θέμα της συζήτησης στη Βουλή για τις πυρκαγιές.