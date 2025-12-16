Μενού

Κουτσούμπας σε Κωνσταντοπούλου μέσα στην Βουλή: «Αυτή είστε!»

Ένταση επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, όταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε τα κόμματα για φιλονατοϊκή στάση.

Δημήτρης Κουτσούμπας και Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό στην Ολομέλεια εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, όταν ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε κριτική σε όλα τα κόμματα για τη φιλονατοϊκή τους στάση.

«Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και Ουκρανίας;» διερωτήθηκε, ζητώντας απαντήσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας.

Η αναφορά προκάλεσε έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία διέκοψε την ομιλία του. «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είναι απαράδεκτο» συμπλήρωσε, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να φωνάζει.

Ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος της ζήτησε να σεβαστεί τον ομιλητή, ενώ ο κ. Κουτσούμπας απευθύνθηκε στην ίδια λέγοντας: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».

