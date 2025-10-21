Κουτσούμπας στη Βουλή: «Εργαλειοποιείτε τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι «επιχειρεί να διχάσει τον λαό και να αποπροσανατολίσει από τα ζητήματα στα οποία είναι στριμωγμένη» εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Ολομέλεια σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Οι διαδηλώσεις δεν προσβάλλουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν είναι δυνατόν ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, για ένα καλύτερο αύριο για αυτή την πατρίδα, να προσβάλλεται από τις εκδηλώσεις του ίδιου του ελληνικού λαού, από τα σπλάχνα του οποίου βγήκαν όλοι αυτοί οι ήρωες» επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτσούμπας.

Απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ είπε: «Για πείτε μας, όμως, κύριοι της κυβέρνησης, κ. Μητσοτάκη, Πού επιτρέπετε τελικά στον λαό να διαδηλώνει; Μήπως τον καλείτε να πάρει τα όρη και τα βουνά; Οι διαδηλώσεις, ξέρετε, δεν είναι συναυλίες, ούτε ποδοσφαιρικοί αγώνες, ώστε να αρκεί απλά να βρεθεί ένας χώρος που θα χωράει το πλήθος. Έχουν περιεχόμενο, έχουν στόχους και αιτήματα, τα οποία κάπου απευθύνονται». «Αυτό το δικαίωμα θέλετε να περιορίσετε» επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι «η τροπολογία, όπως και ο νόμος για τον περιορισμό των συγκεντρώσεων, θα μείνει στα χαρτιά».

«Το πραγματικό σας πρόβλημα δεν είναι η προστασία του μνημείου αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως μάλιστα εκφράστηκε πρόσφατα στην απεργία πείνας του Π. Ρούτσι για τον θάνατο του παιδιού του στο έγκλημα των Τεμπών. Αυτό που σας ενοχλεί δεν είναι οι “μπογιές”, και τα “καντηλάκια” για τα θύματα της δικής σας εγκληματικής πολιτικής που υπάρχουν στην πλατεία. Γιατί δεν είναι “μπογιές”. Είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας. Δεν είναι “καντηλάκια”. Είναι η λάμψη του αγώνα για την πραγματική δικαίωση που παραμένει άσβεστη εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Σας ενοχλεί ότι και με αυτό τον τρόπο, ο λαός, η νεολαία, οι συγγενείς των θυμάτων κρατάνε το θέμα ψηλά και αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Εσείς προσβάλλετε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν το εργαλειοποιείτε για να υπηρετήσετε άλλους σκοπούς, όταν το διαχωρίζετε από τον λαό, όταν το υποβαθμίζετε αποκλειστικά σε ένα τουριστικό “τοπόσημο” για να βγάζουν σέλφι οι τουρίστες. Και βέβαια το προσβάλλετε με την πολιτική τη δική σας και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που εμπλέκει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, σε πολέμους, που στέλνει τους στρατευμένους σε αποστολές εκτός συνόρων οι οποίες δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας» συνέχισε.

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «προβληματική» την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας, τονίζοντας ότι «ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους για το ρόλο του στρατού στο μέλλον». «Δεν θα μας κάνει εντύπωση αφού αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο σαν αυτή που διανύουμε. Το είχε πει κάποτε και ο Π. Καμμένος της αλήστου μνήμης συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι “ο στρατός διασφαλίζει τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας”. Μάλλον βαλθήκατε σιγά-σιγά να τον δικαιώσετε» συμπλήρωσε.

«Η τροπολογία δεν έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα, γιατί μαζεύονται πολλά», όπως «οι νόμοι για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, οι νόμοι για τις διώξεις φοιτητών, το πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους που αντιδρούν, τα χημικά στους υγειονομικούς του “Αττικού” Νοσοκομείου, ακόμη και η άρση ασυλίας του βουλευτή του ΚΚΕ Β. Μεταξά γιατί συμπαραστάθηκε στους αγωνιζόμενος αγρότες» πρόσθεσε.

«Όλα αυτά», όπως είπε, «πάνε χέρι-χέρι με το νόμο για το 13ωρο, τα 30 δισ. για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, με τη στροφή της ΕΕ στην πολεμική οικονομία. “Τα κεφάλια μέσα”, είναι ο τίτλος της πολιτικής σας». Σημείωσε ότι «όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στον ελληνικό λαό όταν σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης που τα κέρδη σπάνε όλα τα ρεκόρ, ο ίδιος δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα» ενώ με «ορατή τη νέα καπιταλιστική κρίση και την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους», τόνισε ότι ο λαός «δεν θα τα δεχθεί όλα αυτά αδιαμαρτύρητα».

Καταλήγοντας τόνισε πως «την ορμή του λαού που έχει αποφασίσει να κατακτήσει το δίκιο του δεν τη σταματούν ούτε νόμοι, ούτε τροπολογίες, ούτε περιφράξεις».