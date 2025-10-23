Στις 15:00 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου το κόμμα να καθορίσει την στρατηγική του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του και ενόψει της έκδοσης του βιβλίου του.

Στο επίκεντρο η στάση που θα κρατήσουν Πολάκης, Παππάς και Δούρου μετά την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου. Άλλωστε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αφήσει να περάσουν οι μέρες πριν συνεδριάσει το κομματικό όργανο ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στις δυο γραμμές που υπάρχουν στην Κουμουνδούρου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εκτός από τον Παύλο Πολάκη που διαφωνεί με τη στάση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να κρατάει ήπιους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο ο Νίκος Παππάς όσο και η Ρένα Δούρου αναμένεται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους.

Η κοινή μελλοντική συμπόρευση με τον Πρώην πρωθυπουργό που επιθυμεί η πλειοψηφία ανάβει φωτιές καθώς και τα δημοσκοπικά δεδομένα εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά.

Μάλιστα ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, που βρίσκεται κοντά στον Σφακιανό βουλευτή μιλώντας χθες (22/10) στα parapolitika σημείωσε πως η παραίτηση Τσίπρα δεν είναι βήμα ενδυνάμωσης αλλά αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κλιμακώνει τις καθημερινές τους παρεμβάσεις και αυτή τη φορά με άρθρο του στην Καθημερινή αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα σημειώνοντας πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και απαιτείται στρατηγική μακριά απο μικροκομματικούς υπολογισμούς.

Πάντως ο Πρώην πρωθυπουργός αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να ανακοινώσει και το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, στο οποίο θα συμμετέχουν 30 προσωπικότητες. Εν τω μεταξύ, τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν και οι προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων απο το βιβλίο «Ιθάκη».