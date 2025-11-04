Κτηνοτρόφος κόλλησε στον τοίχο την Αλεξοπούλου: Ζητούσε προστασία από τους παρουσιαστές

Σε τρομερά άβολη και αμήχανη θέση, βρέθηκε η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου, όταν σε τηλεοπτικό «παράθυρο» την κόλλησε στον τοίχο η Βασιλική Φασούλα, μέλος του Συντονιστικού Θεσσαλίας.

Η κα. Αλεξοπούλου έφτασε στο σημείο να ζητάει την παρέμβαση των παρουσιαστών ζητώντας προστασία.

«Για να αποδειχθεί ένας εγκληματίας θα πρέπει να δικαστεί. Οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα δικαστούν, έτσι δεν είναι; Άρα δεν θα αποδειχθεί ότι είναι και εγκληματίες. Άρα, εμείς έχουμε ισχυρισμούς που δεν μπορούμε να τους τεκμηριώσουμε. Εξαιτίας του ακαταδίωκτου; Ότι έχει ασυλία κάποιος βουλευτής; Άρα δεν θα αποδείξουμε ποτέ ότι κάποιος είναι εγκληματίας» είπε η κα. Φασούλα αρχικά.

Εκείνη τη στιγμή διέκοψε η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ζητώντας από τους παρουσιαστές: «Τι είναι αυτά; Αφήνεται να ακούγονται αυτά τα πράγματα;». Όταν η απάντησε ήταν «Ε, ναι», η Βασιλική Φασούλα συνέχισε λέγοντας: «Επειδή εμείς κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα που τα παίρνατε μια χαρά αλλά τώρα το χυμένο γάλα είμαστε εμείς...».

Τότε, η Χριστίνα Αλεξοπούλου είπε ξανά στους δημοσιογράφους της εκπομπής: «Νομίζω θα πρέπει να προστατεύσετε τη κουβέντα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».

Η απάντησν ήρθε και πάλι από την κα Φασούλα, η οποία της είπε: «Αν αισθάνεστε ότι θέλετε προστασία να μην βγαίνεται στα παράθυρα κα. Αλεξοπούλου».



