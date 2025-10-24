Κυβερνητικά στελέχη για Χάρη Δούκα: «Σε λίγες ώρες αναίρεσε τον εαυτό του για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Πυρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπολύουν κυβερνητικά στελέχη με αφορμή τον Άγνωστο Στρατιώτη και την προσφυγή στη δικαιοσύνη που προανήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της», σημειώνουν μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν:

«Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για "καλή τύχη", την οποία, όπως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά.

Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες.

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

Χάρης Δούκας: «Θα προσφύγουμε στα δικαστήρια»

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας αναφέρει: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος.»

Λίγο αργότερα, το ΥΠΕΘΑ επανήλθε λέγοντας πως «δεν θα επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση.»