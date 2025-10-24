Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε ΥΠΕΘΑ και Δούκα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε αναφορικά με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Υπενθυμίζεται πως η αρχή έγινε με Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Χάρης Δούκας αναφέρει πως την ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν τον έχει πλέον ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Ακολούθησε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που «φωτογράφιζε» τον κ. Δούκα για το κενό που δημιουργείται στο κομμάτι της καθαριότητας και ανακοίνωσε πως θα δώσει το συγκεκριμένο κομμάτι σε τρίτο.

Διαβάστε ακόμα: Πετάνε ήδη τα «μπαλάκια» για Άγνωστο Στρατιώτη - Ο Δένδιας το αναθέτει σε τρίτο και καρφώνει Δούκα

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Χάρης Δούκας απάντησε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».