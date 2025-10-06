Κυβερνητικά στελέχη για Πάνο Ρούτσι: «Σεβαστήκαμε τη δικαιοσύνη, στηρίξαμε τον πατέρα»

Κυβερνητικά στελέχη σχολίασαν μεταξύ άλλων τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι, σύμφωνα με παραγγελία της εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών μπορούν να αιτηθούν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ρεπορτάζ για αποφάσεις της δικαιοσύνης στο αίτημα του κ. Π. Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, στελέχη της κυβέρνησης επεσήμαιναν τα εξής:

Πρώτον, η θέση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή, δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ήταν η πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, μακριά από την απροκάλυπτη επιχείρηση πολιτικής εκμετάλλευσης του τραγικού πατέρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Δεύτερον, στην κυβέρνηση σεβαστήκαμε απόλυτα τον ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, που αποτελεί ουσιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και πάγια αρχή για την κυβέρνηση.

Τρίτον, η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευθούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης έπεσε στο κενό. Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών».