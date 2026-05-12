Κυβερνητικά στελέχη: «Πρόοδος στο Κράτος Δικαίου αντίθετα με όσα λένε Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου»

Πώς σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη τη συνάντηση που είχε ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κράτος Δικαίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μητσοτάκης επίτροπος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Επίτροπο για το Κράτος Δικαίου | Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Στη συνάντηση που είχε ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κράτος Δικαίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρονται κυβερνητικά στελέχη, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς, πως έχει ενδιαφέρον, όχι τι είπε ο επίτροπος McGrath για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, αλλά τι δεν είπε».

«Δεν είπε, λοιπόν, ο επίτροπος, όπως υποστηρίζει Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιποί της αντιπολίτευσης, ότι δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, ότι έχουμε πιάσει πάτο, ότι έχει πληγεί ο πυρήνας του κράτους και δεν λειτουργούν οι θεσμοί, ότι κάνει ό,τι θέλει το Μαξίμου κλπ κλπ ζοφερά και γκρίζα που ακούγονται καθημερινά εντός και εκτός Βουλής», επισημαίνουν επίσης.

Παράλληλα συνεχίζουν: «Αντιθέτως, ο αρμόδιος Επίτροπος τόνισε πως η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε το ρόλο που έχει αυτή η εξέλιξη στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και κατ’ επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας».

«Σημειώνεται δε, και έχει και αυτό τη σημασία του, πως ο McGrath ανήκει πολιτικά στην ευρωομάδα Renew Europe και όχι στο EPP που ανήκει η ΝΔ», καταλήγουν τα κυβερνητικά στελέχη.

