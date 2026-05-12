Επίτροπος Κράτους Δικαίου σε Μητσοτάκη: «Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου»

Για σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο αρμόδιος επίτροπος, σε συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυριάκος Μητσοτάκης | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον επίτροπο Κράτους Δικαίου, Michael McGrath, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε ο επίτροπος, «θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

