Λόγο για «κατήφορο» του ΠΑΣΟΚ κάνουν κυβερνητικές πηγές για δημοσιοποίηση διαλόγου - «προϊόντος κοπτοραπτικής» από απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, χαρακτηρίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη «πράσινη Ζωή».

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»», σημειώνεται χαρακτηριστικά.