Κυβερνητικές πηγές: Τα τρία θετικά νέα στη μάχη κατά της ακρίβειας που φέρνει ο Οκτώβριος

Με θετικά νέα στη μάχη κατά της ακρίβειας, σε τρία μέτωπα, μπήκε ο Οκτώβριος, τα οποία αναμένεται να ανακουφίσουν καταναλωτές και νοικοκυριά, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Πρώτον, μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μειώσεις τιμών σε 1000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για πρωτοβουλία που οριστικοποιήθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μειώσεις θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους με προοπτική επέκτασης.

Παράλληλα η κυβέρνηση κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα.

Δεύτερον, η ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα και τον Οκτώβριο, τα ήδη μειωμένα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, απορροφώντας την σημαντική αύξηση που είχε καταγραφεί στις τιμές χονδρικής. Σε αντίστοιχες ανακοινώσεις σταθερών ή και μειωμένων τιμολογίων προχώρησαν και άλλοι πάροχοι.

Τρίτον, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά την Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%.