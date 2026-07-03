Κυβερνητικές πηγές: Υβριδική επίθεση με χρήση AI πίσω από τη συνομιλία του γγ Εθνικής Ασφάλειας

Η συνομιλία του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας αποτέλεσε προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσα από την χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση κυβερνητικών πηγών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι γίνεται ήδη προσπάθεια εξέλιξης του πρόγραμματος αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ώστε να καταπολεμηθούν οι αυξανόμενες προκλήσεις σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων.

Παράλληλα, πιστοποιούν ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνομιλίας δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας. Όπως σημειώνεται, αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν εις βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων.