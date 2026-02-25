Κυβερνητική απάντηση σε Σαμαρά: «Κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες»

Αιχμηρή ήταν η απάντηση κυβερνητικών στελεχών στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε λόγο για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων» αναφορικά με τους όρους της σύμβασης με την Chevron για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού «συνήθεις εκτός πραγματικότητας», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όπως υποστηρίζουν, η σύμβαση κινείται αυστηρά εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας πλήρως τα εθνικά συμφέροντα.

Διαβάστε ακόμα: Παρέμβαση Σαμαρά για Chevron και Κάσο: «Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά, η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα»

Από την πλευρά του, ο κ. Σαμαράς είχε εκφράσει ενστάσεις για συγκεκριμένους όρους της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για ζητήματα που, κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να επηρεάσουν την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Το θέμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς αγγίζει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο που συνδέεται με την ενεργειακή στρατηγική και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά από την κυβέρνηση αναφέρουν: «»Σχετικά με τις συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις, αναφέρουμε τα ακόλουθα. Σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία.

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου. Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπεμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του».