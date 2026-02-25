Παρέμβαση Σαμαρά για Chevron και Κάσο: «Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά, η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα»

Παρέμβαση για τα εθνικά θέματα πραγματοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, δηλώνοντας ότι «δεν δικαιούται να σιωπά» και ζητώντας άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση για δύο κρίσιμα ζητήματα: τη σύμβαση με την Chevron για έρευνες και εξορύξεις νότια της Κρήτης και τις καταγγελίες περί τουρκικής παρεμπόδισης ερευνών στην Κάσο.

Όπως επισημαίνει, «εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου». Και προσθέτει με έμφαση: «Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα».

«Όροι που υποδηλώνουν δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Ο πρώην πρωθυπουργός εστιάζει, πρώτον, στη σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.

Όπως αναφέρει, στη σύμβαση –η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο– προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι «που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Ειδικότερα, παραθέτει διατυπώσεις που –κατά τον ίδιο– γεννούν σοβαρά ερωτήματα, όπως:

«αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ»

«περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα»

«απώλεια οριοθετημένης περιοχής»

«παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης»

«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή;» διερωτάται. «Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;»

Ο κ. Σαμαράς θέτει ευθέως το ερώτημα πώς οι συγκεκριμένοι όροι συμβιβάζονται με τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς περί «ψήφου εμπιστοσύνης» στις ελληνικές θέσεις μέσω της συμφωνίας με την αμερικανική εταιρεία.

Κάσος: «Λέει ψέματα η Κύπρος;»

Δεύτερο σημείο αιχμής αποτελεί το ζήτημα των ερευνών στην Κάσο και οι αντικρουόμενες δηλώσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου, ο οποίος –όπως σημειώνει– ανέφερε ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία και ότι, εξαιτίας αυτής, οι έρευνες δεν ολοκληρώθηκαν.

Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά πως «το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση».

«Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;» τονίζει, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση από την κυβέρνηση για το τι ακριβώς συνέβη.

«Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.