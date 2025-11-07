Κυρανάκης: «Αυτό είναι το βίντεο που δείχνει ότι το τρένο δεν μπήκε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο»

O Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επανέρχεται στο θέμα του τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα. Όπως αναφέρει δεν είχε μπει σε λάθος γραμμή, όπως είχε καταγγελθεί, και αυτό αποτυπώνεται σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει.

«Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης. Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video η προγραμματισμένη οπισθοπορία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Συμπληρώνει επίσης ότι «Η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα. Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου.

Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης.



Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή.… — kyranakis (@kyranakis) November 7, 2025

Hellenic Train: «Τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά και οπισθοπορεία»

Ανακοίνωση για το περιστατικό με το τρένο που φέρεται να κινήθηκε για μερικά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξέδωσε η Hellenic Train.

Όπως τονίζει η εταιρία, «ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας».

Διαβάστε ακόμα: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»: Ο ΟΣΕ διαψεύδει την είδηση για το τρένο προς Λάρισα

Σύμφωνα με τη Hellenic Train ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή, ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη.

Επιπλέον, «ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train διευκρινίζει, σχετικά με το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα) και σχετίζεται με κίνηση σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ότι ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν.

Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη αποβίβαση, χωρίς ωστόσο να είναι ενήμερο το προσωπικό της αμαξοστοιχίας από τον σταθμάρχη για τη διέλευση σε εσφαλμένη κατεύθυνση.

Στη συνέχεια, αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών. Υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας.

Η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφαλή, αξιόπιστη και συνεπή εκτέλεση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».