Κυρανάκης για δημοσιεύματα σχετικά με το Μοναστηράκι: «Συστηματική προσπάθεια πλήρους απαξίωσης των ΜΜΜ»

Θέση για τα δημοσιεύματα σχετικά με την στατική επάρκεια του σταθμού «Μοναστηράκι» του ΗΣΑΠ πήρε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κατηγόρησε την εφημερίδα «Τα Νέα» για το πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, σχετικά με πρόβλημα στατικότητας στο συγκεκριμένο σταθμό.

«Πρόκειται για μία συστηματική προσπάθεια πλήρους απαξίωσης των ΜΜΜ», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης στο Real FM, προσθέτοντας ότι για το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν ερωτήθηκε ούτε το Υπουργείο ούτε η ΣΤΑΣΥ. «Ο σταθμός στο Μοναστηράκι είναι από τον 19ο αιώνα και με βάση την παλαιότητά του βγάλαμε στη Διαύγεια την πρόσκληση για την μελέτη στατικότητας».

Όσον αφορά τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ο Αναπληρωτής Υπουργός υποστήριξε ότι η καινούργια γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και οι νέοι σταθμοί θα είναι έτοιμα το καλοκαίρι του 2026. Σχετικά με τις νέες αμαξοστοιχίες, παρέπεμψε στην Hellenic Train για το πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία.