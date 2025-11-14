Κυρανάκης για Hellenic Train: «Αν δεν φέρουν νέα τρένα έως το 2027 θα καταγγείλουμε τη σύμβαση»

Στην τροποποίηση της σύμβασης του ελληνικού Δημοσίου με την ιταλική μητρική εταιρεία της Hellenic Train, Ferrovie dello Stato Italiane Group, προχώρησε η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι ένας νέος όρος δίνει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση που η Hellenic Train δεν εντάξει έως το 2027 στο στόλο της 23 νέα τρένα.

«Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί μία δικλείδα για το τι θα γίνει αν δεν φέρουν τα τρένα. Πιστεύω ότι θα τιμήσουν την υπόσχεση και την υπογραφή τους. Αλλά αν για κάποιο λόγο δεν το κάνουν, η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση», είπε ο κ. Κυρανάκης στο Real FM. «Η Hellenic Train έχει δεσμευτεί εγγράφως ότι το 2027 με δική της επένδυση θα φέρει νέα τρένα, αξίας 300 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε ο σιδηρόδρομος και η υποδομή του δεν θα έχουν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον αυτών, θέλουμε να έχουμε και νέα τρένα, ώστε να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία του επιβάτη».

Τα συνολικά 23 νέα τρένα αναμένεται να αντικαταστήσουν τα μεταχειρισμένα «ασημένια βέλη» που είχε φέρει εξαρχής η FSI στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 8 θα είναι υπεραστικά ταχείας κυκλοφορίας και τα 15 προαστιακού τύπου.

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε καταφατικά στην ερώτηση αν υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας και αξιοπιστίας στη σχέση του ελληνικού δημοσίου με τους Ιταλούς. «Ναι, βέβαια υπάρχουν. Και είμαι της λογικής ότι τα προβλήματα δεν πρέπει να κρύβονται κάτω από το χαλί, πρέπει να αναδεικνύονται.