Κυρανάκης: «Κάνω παρέα με κάποιους από τους Τομεάρχες του Τσίπρα»

Στην ΕΛΑΣ και στον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας την - κατά τη γνώμη του - στροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντροδεξιά.

Μιλώντας στο Action24, αρχικά αποκάλυψε ότι είχε στενές σχέσεις με αρκετούς από τους Τομεάρχες που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας. «Με κάποιος από αυτούς κάνουμε και παρέα. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αλλά στο παρελθόν έχουμε κάνει. Με κάποιους έχουμε παίξει και μπάσκετ μαζί. Εν πάση περιπτώσει γνωριζόμαστε», ανέφερε.

Εδώ όμως τι έχουμε; Έχουμε την απόδειξη ότι έχει συνειδητοποιήσει και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες της Αριστεράς έχουν ηττηθεί και έρχεται να φέρει, επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της αγοράς. Πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν. Πράγματα για τα οποία πάλεψε», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Αυτό σημαίνει ότι οι ιδέες της Αριστεράς έχουν ηττηθεί και δοκιμάζει ένα μοντέλο πολιτικής που όμως έρχεται στο δικό μας γήπεδο», συμπλήρωσε.

Για το αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία ωστόσο να κερδίσει εύκολα τον Αλέξη Τσίπρα στο «δικό της γήπεδο» ο κύριος Κυρανάκης απάντησε: «Όχι δεν είναι εύκολο. Καμία μάχη δεν είναι εύκολη. Βεβαίως είναι δύσκολος αντίπαλος και κανένας αντίπαλος δεν πρέπει να υποτιμάται. Η αλλαζονεία πρέπει να είναι μακριά από εμάς», ανέφερε σε άλλο σημείο της συζήτησης.