Κυρανάκης: «Να μιλήσουν όσες γυναίκες φοβούνται - Η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους»

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου), παρουσιάστηκε η νέα εκστρατεία «Μίλησε μας» με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Οικογένειας και του Υπουργείου Μεταφορών.

Μάλιστα, η νέα πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στον σταθμό του Μετρό «Κεραμεικός» και η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο υπουργείων με τη ΣΤΑΣΥ, αξιοποιώντας, σύμφωνα με το Orange Press Agency, το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς για την προβολή της Γραμμής SOS 15900, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση παρέχοντας υποστήριξη σε θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε πως η βία κατά των γυναικών είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να αφήνει καμία κοινωνία άπραγη.

«Επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, η Πολιτεία είναι εδώ για να ενισχύσει, να βοηθήσει, να δώσει απαντήσεις σε αυτή την απόγνωση» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ακόμη και μία γυναίκα να δει το 15900, να το μάθει και να της προσφέρουμε ένα δρόμο ασφάλειας, είναι για εμάς αρκετό».

Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε επίσης στο δίκτυο υποδομών, σημειώνοντας πως υπάρχουν «44 δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα και 20 δομές φιλοξενίας, έτσι ώστε οι ίδιες και τα παιδιά τους να σπάσουν τη σιωπή και με ασφάλεια να ξαναπατήσουν στα πόδια τους».

Κυρανάκης: «Να μιλήσουν όσες φοβούνται»

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επεσήμανε τη σημασία της συνέργειας των φορέων για να φτάσει το μήνυμα παντού.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής μαζί με του Υπουργείου Μεταφορών και εδώ όλη την ομάδα του Μετρό της Αθήνας για να στείλουμε ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι τέτοιες μέρες, όπως η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών, μας ζητούν από όλους μας να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ζητούν οι γυναίκες που έχουν πραγματικό πρόβλημα» δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Ο ίδιος εξήγησε τη λειτουργία της γραμμής στήριξης: «Δηλαδή ότι με μία απλή γραμμή, το 15900, με εξειδικευμένους ανθρώπους, με εξειδικευμένους υπαλλήλους, μπορούν στην άλλη άκρη της γραμμής να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται και να ζητήσουν βοήθεια».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στα θύματα: «Να μιλήσουν εκείνες οι οποίες το έχουν ανάγκη, να μιλήσουν εκείνες οι οποίες φοβούνται και να ξέρουν ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους».

Με τη σειρά της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υπογράμμισε πως στόχος είναι το μήνυμα να φτάσει «σε κάθε διαδρομή, σε κάθε γειτονιά», ενώ υπενθύμισε τα εργαλεία που διαθέτει το υπουργείο, όπως το Panic Button, τη συνεργασία με ξενοδοχεία για έκτακτη φιλοξενία και τη σύμπραξη με την Uber για τη μετακίνηση των θυμάτων.

Μετά την εκδήλωση, οι υπουργοί επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Γραμμής SOS 15900. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα τελευταία χρόνια στη γραμμή έχουν απευθυνθεί 95.000 γυναίκες, ενώ 58.000 έλαβαν υποστήριξη από τα Συμβουλευτικά Κέντρα και 2.500 γυναίκες με τα παιδιά τους βρήκαν καταφύγιο σε Δομές Φιλοξενίας.