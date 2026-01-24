Κυρανάκης: «Την Μαρία Καρυστιανού δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω πολιτικά»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης κλήθηκε να απαντήσει για θέματα της επικαιρότητας, μεταξύ άλλων και για το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα στο Mega, με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί συγκάλυψης στην τραγωδία των Τεμπών, είπε: «Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα έδωσα μία υπόσχεση καταρχάς απέναντι στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη και τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζουν μία φριχτή πραγματικότητα στη ζωή τους.

Την Μαρία Καρυστιανού δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω πολιτικά, δεν ξέρω πως θα αντιδρούσαμε εμείς εάν χάναμε το παιδί μας σε μία τέτοια τραγωδία. Δικαίωμά της να κάνει ότι η ίδια επιθυμεί».

«Όλα αυτά περί συγκάλυψης βγήκαν στην επιφάνεια πολύ αργότερα. Τα πρώτα 24ωρα, που η ελληνική κοινωνία ήταν σε σοκ και ο κρατικός μηχανισμός ήταν εκεί να κάνει μία αποκατάσταση, δεν συζητιόντουσαν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.



