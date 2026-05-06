Κυριάκος Βελόπουλος: Άρση ασυλίας αποφάσισε η Βουλή - Πώς ξεκίνησε η νομική του «περιπέτεια»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα υποστεί άρση της ασυλίας του, καθώς αποφάσισε ομόφωνα η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας στη σημερινή της συνεδρίαση. Το αίτημα για την άρση ήρθε μετά από μήνυση πολίτη κατά του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» για δημόσια εξύβριση και συκοφαντική β.

Ο μηνυτής είναι μέλος του σχηματισμού «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενώ την άρση ασυλίας του αιτήθηκε και ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος, μέσω του κ. Χήτα που μετέχει στην επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.