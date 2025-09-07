Κυριάκος Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της καθιερωμένης Συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ, ερωτήθηκε για το εάν η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο, παλαιστινιακό κράτος κατά τα πρότυπα της Γαλλίας, του Καναδά και της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ως προς το παραπάνω ενδεχόμενο: «Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το ερώτημα είναι το πότε, το πώς και τη χρονική συγκυρία που εμείς θα κρίνουμε ότι είναι πιο σωστή, προκειμένου να δώσουμε, με τον τρόπο μας, μία παραπάνω ώθηση σε αυτό που θεωρώ ότι είναι ο τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας, από τη λύση των δύο κρατών».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ για την εν εξελίξει επιχείρησή του στη Γάζα και την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, που έχει προκαλέσει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η απάντηση στη ΔΕΘ για την Παλαιστίνη

«Η κατηγορία αυτή αδικεί τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει μία στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό δεν μας εμπόδισε να μην ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει την επιχείρηση στη Γάζα, για τον αδιανόητα μεγάλο πόνο που έχει προκαλέσει, για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και να μην επιμένουμε συνέχεια, και διμερώς και στα πλαίσια της θέσης μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να υπάρχει άμεση κατάπαυση πυρός η οποια θα οδηγήσει τελικά σε ένα πλαίσιο συνομιλιών, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να είναι η μόνη πραγματική λύση του προβλήματος του παλαιστινιακού, η λύση των δύο κρατών.

Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και προσωπικά έχει μεταφερθεί στην ηγεσία του Ισραήλ και θα ασκήσουμε σκληρή κριτική στο Ισραήλ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο η επιχείρηση αυτή διαρκεί και όσο δεν φτάνουμε σε κάποιου είδους εκεχειρία, που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση των ομήρων αλλά ταυτόχρονα θα σταματήσει αυτή η αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

