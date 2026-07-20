Κυριάκος Μητσοτάκης: Εκλογικά μηνύματα, αιχμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η παρομοίωση με την Εθνική Ισπανίας

Ομιλία με άρωμα εκλογών παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7/2026) στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στο Σύνταγμα, μέτρα στήριξης στη μεσαία τάξη, διεθνείς εξελίξεις, ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίασης του κυβερνώντος κόμματος.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση συνιστούν τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Επ' αυτού σημείωσε ότι αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ | EUROKINISSI

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για την αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και τη πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε:

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια».

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Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση»

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, ο κ. Μητσοτάκης ότι κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα.

Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους – χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές – η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε.

Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν.

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομής που ολοκλήρωσε ή υλοποιεί η κυβέρνηση, στην ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας, το ψηφιακό κράτος, τις συντάξεις του ΕΦΚΑ και άλλα που όπως είπε αλλάζουν τις ζωές των πολιτών.

Για το μεταναστευτικό, σχολιάζοντας «επειδή είδα ότι ο κ.Τσίπρας πρόσφατα βρέθηκε στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη, ταυτόχρονα», σημείωσε «εμείς θυμόμαστε την κατάσταση που παραλάβαμε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου», «από 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες σήμερα είναι 230» και τόνισε: «Αυτή η κυβέρνηση ήταν πρωταγωνίστρια να αλλάξει όλη η πολιτική της ΕΕ».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός τόνισε: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 [...] Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες και η Ισπανία -όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ- με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του ’27 και στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ». Και επισήμανε «μπορεί οι εκλογές να γίνουν το 2027 αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να πρόκειται να γίνουν αύριο».

Επίθεση σε αντιπολίτευση

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο σούπερ μάρκετ και στο στεγαστικό υπενθυμίζοντας την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Μίλησε επίσης για τις αυξήσεις στους μισθούς και στις μειώσεις των φόρων και στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε πέρσι στη ΔΕΘ και τώρα υλοποιείται.

«Δεν ήταν αυτονόητα αυτά. Καταφέραμε με συνετή οικονομική πολιτική να έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα που το αξιοποιούμε για περαιτέρω μειώσεις φόρων και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Μας καθιστά εξαίρεση στην Ευρώπη. Ακούω για τη Βουλγαρία, δείτε τι οικονομικά στοιχεία ανακάλυψε η νέα κυβέρνηση με έλλειμμα», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και όσοι τις υπόσχονται ανοίγουν τον δρόμο σε νέες περιπέτειες».

«Τοξικό Κέντρο που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ. Το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει», επισήμανε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Ο αδιόρθωτος κ. Τσίπρας, που επιμένει να υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για εμάς που φεύγουν από τους ώμους των πολιτών είναι πατριωτικοί και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωποι που αφού έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν. Πρωτόγνωρο αλαλούμ σε αυτή την αίθουσα. Με δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα τους ανεξάρτητους. Χωρίς σοβαρό πρόγραμμα από κανέναν. Είναι εύκολο να τάζεις όταν ξέρεις ότι δεν θα κυβερνήσεις», υπογράμμισε.

Η παρομοίωση με... Ισπανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την αθλητική επικαιρότητα και την νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0, επιχείρησε να παρομοιάσει την νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο περί πρωτοβουλίας κινήσεων, καλής φυσικής κατάστασης, αλλά και την αναγκαιότητα της «ομάδας» στην διαδικασία των εκλογών. Επιπλέον ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν σταρ».

«Ίσως με ένα τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο τη νικήτρια του Μουντιάλ, Ισπανία. Τι έκανε η Ισπανία; Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας δηλαδή πρωτοβουλία κινήσεων. Οταν έχεις τη μπάλα εσύ θα βάλεις γκολ. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων».

Εχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Μπορούμε να αντέξουμε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 και έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Και είμαστε πρώτα από όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν σταρ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία»

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Πρώτον ως προς τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν εξαιρετικά ενεργά στην αρμόδια επιτροπή με ενθουσιασμό πραγματικό αλλά και με πολύ καλή προετοιμασία. Έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία αδικήθηκε από το γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην συμμετέχει.

Και να ζητήσω από όλες και από όλους στη συζήτηση που θα γίνει στην ολομέλεια να έχουμε μια σημαντική συμμετοχή, είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδείξουμε την σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης και των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα αλλά και την ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα μας αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα άρθρα που συμφωνούσε τους 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι προεξοφλεί τους 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια και με ειλικρίνεια και ενίοτε με συναίσθημα το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Και τους συναδέλφους οι οποίοι είδαν τις υποθέσεις τους να πηγαίνουν στο αρχείο - και γεννιέται εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό δε μπορούσε να γίνει εξαρχής, όταν ήταν απολύτως σαφές ότι τα επιχειρήματα και η δικογραφία ήταν εξαιρετικά ασθενής - αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι με αξιοπρέπεια θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.

Άκουσα με πολύ προσοχή όσα είπε ο Μάκης αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές και εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό.

Στον πυρήνα των όσων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο παρελθόν για τα ποια είναι τα όρια του βουλευτή, αλλά και για πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο βουλευτής να μπορεί να λειτουργεί αλλά με ένα τρόπο που να μπορεί να εγγυάται τη διαφάνεια και την λογοδοσία.

Για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις, προφανώς θα τις συνεχίσουμε και με την ίδια συστηματικότητα».

