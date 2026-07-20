Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 τόνισε μιλώντας στην ΚΟ στην ΚΟ της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η χώρα θέλει καθαρές λύσεις και όχι ακυβερνησία.

Όπως σημείωσε, το αποτέλεσμα της κάλπης θα κρίνει «αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και επτά χρόνια». Ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας», «πρόβες τζενεράλε» ή περιθώρια για πολιτικά ρίσκα που μπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια.

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;», έδωσε το δικό του πολιτικό μήνυμα: «Για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».

Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η χώρα δεν αντέχει ούτε πισωγυρίσματα ούτε περιόδους ακυβερνησίας και πολιτικών παζαριών, αλλά χρειάζεται «καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες και σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

Μάλιστα, παρομοίασε τη ΝΔ με την Ισπανία στο Μουντιάλ, λέγοντας πως το κυβερνών κόμμα έχει την πρωτοβουλία κινήσεων, όπως χθες και η Ισπανία, καθώς «όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ. Με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς, χωρίς έπαρση και πανηγυρισμούς. Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν» είπε.

Μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ

Αναφερόμενος στην ΔΕΘ, ανακοίνωσε πως τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης στην μεσαία τάξη. «Εστιάζουμε στα 'θέλω' της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, με μέτρα άμεσα, αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά - από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης - θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. «Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους», υπογράμμισε.

Αλλαγές στο Σύνταγμα

Ο πρωθυπουργός είπε στη συνέχεια ότι οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση συνιστούν τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Επ' αυτού σημείωσε ότι αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αλλαγές θα εστιάσουν στους εξής τομείς:

Αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών - η Βουλή να μην μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες

Επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο Δημόσιο μέσω σύνδεσης με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.

Θωρακίζεται η χώρα μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών.

Προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων.

Υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή Στέγη.

Μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της.

Συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Μέριμνες για προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση.

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ένα «τοξικό κέντρο» που, όπως είπε, εκπέμπει «διάχυτη σύγχυση» και αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο μιας «ετερόκλητης Βαβέλ», με μοναδικό στόχο την επίθεση κατά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι «το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ» επανέρχεται με υποσχέσεις όπως δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, χωρίς όμως να εξηγεί από πού θα προκύψουν οι απαραίτητοι πόροι και ποιοι θα επωμιστούν το κόστος, και συνέχισε:

«Απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί στην Αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό «παρών», που το κάνει απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός οδήγησε τη χώρα «στο χείλος του γκρεμού», ενώ υποστήριξε πως, μετά τις εκλογικές ήττες, «πρόδωσε όσους τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο του το κόμμα».

Με την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «πράξη με στόχο τη φθορά της κυβέρνησης».

«Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση - οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους - προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα.Πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας το δηλητήριο του λαϊκισμού με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης».

Ακρίβεια και διεθνείς αναταράξεις

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός στάθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, με αφορμή την ένταση στην περιοχή του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι δημιουργείται εκ νέου ένα ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται άμεσα σε πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και της οικονομίας.

«Ευθύνη μας είναι να δημιουργούμε διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο», τόνισε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως το πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν λύνουν συνολικά το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά χωρίς αυτές οι επιπτώσεις των αυξήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες για τους πολίτες.