Κυριάκος Μητσοτάκης για παλαιστινιακό: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός η δήλωση της Χαμάς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μέσω Χ για την ανακοίνωση της Χαμάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει δηλώσεις | Intime
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σήμερα (4/10) ότι η απόφαση της Χαμάς να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα. 

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X δήλωσε: «Η ανακοίνωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών που στοχεύουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή». 

 

