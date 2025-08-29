Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί επιλέγει να αποφεύγει το «σκληρό ροκ» με την αντιπολίτευση ενόψει της ΔΕΘ

Στο γαλάζιο σύνθημα «το είπαμε - το κάναμε» που σχηματοποιείται με την ανάδειξη των έργων προς όφελος των πολιτών επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγοντας συνειδητά την εμπλοκή του στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Κρίνοντας ότι οι πολίτες απαιτούν να εισπράξουν από την κυβέρνηση και τον ίδιο την προσήλωσή τους στην απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματός της για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, γυρίζει την πλάτη στην αυξανόμενη πόλωση και την τοξικότητα αφήνοντας τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να αποκρούουν τα fake news των πολιτικών τους αντιπάλων.

Η συγκεκριμένη στρατηγική στο δρόμο προς τη ΔΕΘ αλλά και στην κομβική στιγμή της μέσης της δεύτερης τετραετίας διακυβέρνησης της ΝΔ, κατέστη ακόμη πιο εμφανής χθες στη Θεσσαλονίκη με το μήνυμα: «δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με το έργο μας και τελικά να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών».

Μητσοτάκης: Η τακτική Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ

Μιλώντας στην παρουσίαση των μεγάλων έργων υποδομής που παραδόθηκαν ή εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός σκιαγράφησε τη στάση του μιλώντας για την καλύτερη απάντηση «σε όλους όσοι βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας, θα έλεγα, παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης, στην οποία διακρίνεται αυτός ο οποίος είτε θα φωνάξει περισσότερο είτε θα χρησιμοποιήσει τους πιο οξείς χαρακτηρισμούς ή την πιο έντονη φρασεολογία».

Κοινώς, όσο οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του, ο κ. Μητσοτάκης δράττει της ευκαιρίας να πείσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όσους τη στήριξαν και τώρα τηρούν στάση αναμονής για την ψήφο τους για τη σημαντική πρόοδο που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους κρίσιμους τομείς πολιτικής.

«Αυτή η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησής μας είναι η τετραετία στην οποία μπορούμε επιτέλους να υλοποιούμε, να δρομολογούμε, να παραδίδουμε σημαντικά έργα, τα οποία σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν, πολλά από αυτά, την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής μας», σημείωσε χθες.

Παράλληλα, με αποδέκτη την κοινωνία που έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών της από την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός εστιάζει στην καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα εν μέσω κλυδωνισμών σε ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, εκτιμώντας ότι αυτή η αντιπαραβολή θα συσπειρώσει το γαλάζιο ακροατήριο. Επιμένει, δε, στη μονοκομματική κυβέρνηση ως κρίσιμο παράγοντα της σταθερότητας και της ταχείας λήψης αποφάσεων.

Ενώ απορρίπτοντας τις αντιπολιτευτικές βολές υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία τη δυνατότητα παραγωγής πλεονασμάτων τα οποία επιστρέφονται ως μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης.

«Σε αυτή, λοιπόν, τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία», τόνισε κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα και ενόψει των εξαγγελιών του από το βήμα της ΔΕΘ το επόμενο Σάββατο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κορυφαία στελέχη της παράταξης επιχειρούν καθημερινά να αποκρούουν ως «ουτοπικές» ή «κοροϊδία» μία σειρά από οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού.

«Η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, μας λέει ότι αν θέλετε να πάρετε ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπεράσετε ένα αριθμό δαπανών-οροφή δαπανών. Και το κόστος αυτού του μέτρου, στην προκειμένη περίπτωση του 13ου μισθού υπολογίζεται με το μεικτό μισθολογικό κόστος. Άρα, η Ευρώπη, λέει ξεκάθαρα ότι ο 13ος μισθός είναι για την ακρίβεια κάτι λιγότερο από 1,4 δισ. Άρα, αν επιμένει το ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να δοθεί ο 13ος μισθός ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει τίποτα κανένας άλλος πέραν των δημοσίων υπαλλήλων, ή υπάρχουν από κάπου λεφτά, τα οποία μπορούν μάλιστα να βρεθούν και να ξεπεραστούν και οι οροφές δαπανών, ή έχει άλλη εικόνα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Παρακαλούμε να αμφισβητήσει τα στοιχεία της Ευρώπης, να μας πει από πού το έχει βρει», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.