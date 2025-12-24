Κυριάκος Μητσοτάκης: Πού θα περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει συνηθίσει να φεύγει για τις διακοπές των Χριστουγέννων για λίγες μέρες παύσης από τις κυβερνητικές υποχρεώσεις.
Ωστόσο, παρά τα σενάρια που κυκλοφορούσαν για ταξίδι στην Πίνδο, σύμφωνα με το Mega, θα περάσει τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το επίσημο πρόγραμμα του αρχίζει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, αλλά επέλεξε να μην φύγει με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
