Μενού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πού θα περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων

Πού αναμένεται να περάσει τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει συνηθίσει να φεύγει για τις διακοπές των Χριστουγέννων για λίγες μέρες παύσης από τις κυβερνητικές υποχρεώσεις. 

Ωστόσο, παρά τα σενάρια που κυκλοφορούσαν για ταξίδι στην Πίνδο, σύμφωνα με το Mega, θα περάσει τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το επίσημο πρόγραμμα του αρχίζει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, αλλά επέλεξε να μην φύγει με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ