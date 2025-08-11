Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη ΔΕΘ με τουλάχιστον 1,5 δις μέτρα στήριξης για το 2026 - Τι θα ανακοινώσει

Τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα περιλαμβάνει το «καλάθι» των οικονομικών μέτρων στήριξης για το 2026 που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, με τις οριστικές αποφάσεις να παραπέμπονται στα τέλη Αυγούστου.

Αναμφίβολα πάντως στο επίκεντρό τους θα βρίσκονται οι φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αμφότεροι ως κεντρικοί στόχοι εξάλλου είναι διακηρυγμένοι από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο μικροσκόπιο πέρα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών βρίσκεται και η παρέμβαση στην κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων φυσικών προσώπων για την ελάφρυνση εκείνων που λαμβάνουν από 20.000 έως 40.000 ευρώ και ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη, αλλά και το ενδεχόμενο προσθήκης ενός ενδιάμεσου συντελεστή στο κλιμάκιο από τις 10.001 μέχρι τις 20.000 ευρώ που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 22%.

Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται επίσης η ανακοίνωση νέας αύξησης του αφορολόγητου για τις οικογένειες με παιδιά σε συνδυασμό με την ενίσχυση των επιδομάτων τέκνων.

Υπό εξέταση τελούν επίσης μέτρα για τη μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια, που σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% μέχρι 45%.

Ενώ η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας φαίνεται να μπαίνει στο συρτάρι υπό το πρίσμα του μεγάλου δημοσιονομικού κόστους, του αμφίβολου μόνιμου οφέλους για τους φορολογούμενους και του μεγάλου ρίσκου για το μέλλον.

Αν και τα μέτρα γράφονται, σβήνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, είναι βέβαιο ότι μεγάλο μέρος αυτών θα αφορά στη στεγαστική πολιτική την οποία η κυβέρνηση ιεραρχεί πολύ ψηλά.

Σε αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων θα περιλαμβάνονται κάποια με αυστηρά φορολογικό χαρακτήρα και άλλα με στόχο ένα ισχυρό σοκ προσφοράς κατοικιών ώστε να συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω και να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση.

Εξού και στο στόχαστρο μπαίνει μία λίστα από κίνητρα και αντικίνητρα για να βγουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Στα αντικίνητρα λέγεται πως είναι υπό εξέταση το ενδεχόμενο επιβολής κάποιου τέλους ιδίως σε ότι αφορά εκείνα τα σπίτια που είναι αδρανή για πολλά χρόνια.

Στο καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα έχουν τη δική τους θέση στοχευμένες ενισχύσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και νέα ενίσχυση του εισοδήματος των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Ενώ πολλές πιθανότητες συγκεντρώνουν οι επιπλέον μειώσεις σε τεκμήρια και ασφαλιστικές εισφορές.

Κάποιες πηγές πληροφόρησης δεν αποκλείουν και κατάργηση ή απομείωση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους οι οποίοι από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έλαβαν καμία αύξηση επειδή το ύψος της προσωπικής τους διαφοράς απορροφά τις ετήσιες προσαυξήσεις.

Οι τελευταίες ασκήσεις στους υπολογισμούς επί του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου αναμένονται από το οικονομικό επιτελείο μετά τις 18 Αυγούστου, ενώ υπόψη θα ληφθούν σημαντικές υποχρεώσεις που επίκεινται όπως τα 250 ευρώ που θα δοθούν το Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.