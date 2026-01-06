Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Παρίσι σήμερα για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Στο Παρίσι αναμένεται να μεταβεί σήμερα, 06/01, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για το ουκρανικό ζήτημα, την οποία συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι στόχος της θα είναι να καθοριστεί σε τι βαθμό θα βοηθήσει το κάθε κράτος την Ουκρανία.

Στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» που θα διεξαχθεί σήμερα στο Παρίσι και στην οποία θα συμμετάσχουν 35 χώρες, πρόκειται να καταδειχθεί η «σύγκλιση» μεταξύ της Ουάσινγκτον, των Ευρωπαίων και του Κιέβου σε ό,τι αφορά τους «επιχειρησιακούς όρους» των εγγυήσεων ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Είκοσι επτά ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων, κυρίως από την Ευρώπη, αναμένονται να φτάσουν στη γαλλική πρωτεύουσα για αυτήν τη νέα σύνοδο όπου θα εκπροσωπηθούν συνολικά 35 χώρες.

Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη αμερικανική συμμετοχή σε μια δια ζώσης σύνοδο αυτής της Συμμαχίας που συγκροτήθηκε την άνοιξη με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην ίδια σύνοδο θα βρεθούν επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Καναδός ομόλογός της Μαρκ Κάρνεϊ.

Τι θα συζητηθεί

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι όροι μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και το πώς θα κινηθούν στην περίπτωση παραβίασής της.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, θα συζητηθεί επίσης «η ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης» για την ασφάλεια της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας πιθανής πολιτικής συμφωνίας.

Οι ηγέτες δεν αναμένεται να αποκαλύψουν παρά μόνο «όσα επιτρέπει το στρατιωτικό απόρρητο να πουν», προειδοποίησε ένας σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Άρα ουσιαστικά, δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι θα ανακοινωθεί το μέγεθος της πολυεθνικής δύναμης ή η συμβολή των χωρών που δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν, όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

«Φιλοδοξούμε να δείξουμε αύριο ότι ολοκληρώθηκε το έργο της σύγκλισης. Μπορούμε αξιόπιστα να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι της Συμμαχίας των Προθύμων και οι Αμερικανοί ξέρουν πώς θα δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόλις ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, μόλις ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για την ειρήνη», πρόσθεσε.