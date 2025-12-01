Με μουσική υπόκρουση από X-Files και αθάνατα memes μνημόνευσε την πρώτη εκτόξευση ελληνικού μικροδορυφόρου σε γεωστατική τροχιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός ανέβασε στη δημοφιλή κοινωνική πλατφόρμα βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.
Στο βίντεο αναφέρονται τα εξής:
«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα.
Τρεις μήνες μετά. 28.11.2025.
Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».
