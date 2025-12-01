Μενού

Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok για τους νέους δορυφόρους: «Κάτι αλλάζει, αποκτάμε 13 καινούργιους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαφήμισε την επιτυχημένη εκτόξευση του πρώτου ελληνικού μικροδορυφόρου, προαναγγέλλοντας πολλούς ακόμα.

Reader symbol
Newsroom
μητσοτακησ δορυφροι iceye
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ICEYE | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με μουσική υπόκρουση από X-Files και αθάνατα memes μνημόνευσε την πρώτη εκτόξευση ελληνικού μικροδορυφόρου σε γεωστατική τροχιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέβασε στη δημοφιλή κοινωνική πλατφόρμα βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.

@kyriakosmitsotakis_

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Στο βίντεο αναφέρονται τα εξής:

«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα.

Τρεις μήνες μετά. 28.11.2025.

Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ