Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποδέχεται τη Δευτέρα τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο υπουργό είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 και θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
