Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποδέχεται τη Δευτέρα τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας

O Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης | EUROKINISSI
Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο υπουργό είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 και θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

