Κυριάκος Πιερρακάκης:«Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ελληνικής πορείας και την ανάγκη για κοινή στρατηγική κατεύθυνση στην Ευρωζώνη.
Η ανάρτηση
Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» .
- Μενίδι: Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης; Δεν πιστοποιεί αποβολή ο ιατροδικαστής
- Σύλληψη γιου γνωστού πολιτικού: Γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομά του
- Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι στα μπουζούκια - Οι τιμές σε 8 πασίγνωστα σχήματα
- Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση από το νοσοκομείο - «Απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.