Μενού

Κυριάκος Πιερρακάκης:«Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή»

Ο Πιερρακάκης διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup, προτάσσοντας ενιαίο σκοπό και ευρωπαϊκή στρατηγική.

Reader symbol
Newsroom
pierrakakis
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης. | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ελληνικής πορείας και την ανάγκη για κοινή στρατηγική κατεύθυνση στην Ευρωζώνη

Η ανάρτηση

Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» .

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ