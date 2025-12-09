Μενού

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις - Ενημέρωση για το SAFE

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήθηκαν οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Reader symbol
Newsroom
ΚΥΣΕΑ
Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. 

Ακόμη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036. 

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ