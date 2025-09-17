Μενού

ΚΥΣΕΑ: Στο τραπέζι η απόκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ. Διεθνείς εξελίξεις, εξοπλιστικά και μεταναστευτικό επί τάπητος.

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. 

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για φρεγάτα τύπου FDI

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.
 

