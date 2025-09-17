ΚΥΣΕΑ: Στο τραπέζι η απόκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.
Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.
Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.
