ΚΥΣΕΑ: Στο τραπέζι η απόκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.

