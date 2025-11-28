Λαφαζάνης για Τσίπρα: «Αντί να πάει στην Ιθάκη θα πάει στους Λαιστρυγόνες»

Την πεποίθηση ότι είναι βέβαιη η αποτυχία του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε στην εκπομπή «Στο δια ταύτα» του ΕΡΤnews, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Το μεγάλο συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι με αυτό το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει στην Ιθάκη αλλά στους Λαιστρυγόνες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης όταν ρωτήθηκε αν έχει διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο ή τα κομμάτια που αφορούν τον ίδιο.

Πρόσθεσε ότι αυτά τα οποία γράφει ο Α. Τσίπρας δεν τον βοηθούν στο στόχο που έχει θέσει, δηλαδή «να μπει στην πολιτική, να φτιάξει κόμμα και ίσως να διεκδικήσει την πρωθυπουργία», και υπενθύμισε ότι «δεν υπήρξε κανένας μνημονιακός πρωθυπουργός που να ευδοκίμησε μετά τη λήξη της τετραετίας ή τριετίας» που κυβέρνησε.

«Νομίζω ότι είναι βέβαιη η αποτυχία του. Άλλωστε το βιβλίο αυτό κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σχέση με την εμπορευματική του κίνηση. Ξέρετε, είναι και αποτέλεσμα μιας εντατικής διαφήμισης, μιας πλύσης εγκεφάλου», ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό το σημείο «ο Τσίπρας μοιάζει λίγο και με τον Κασσελάκη», καθώς «έχουν πέσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του».

«Βέβαια δεν ανταποκρίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις και αυτό θα σωριαστεί με γδούπο, όπως έγινε με τον κύριο Κασσελάκη. Τρέχανε όλες οι τηλεοράσεις από πίσω κάθε βράδυ, οι ειδήσεις κατακλύζονταν με τον κ. Κασσελάκη και είδαμε την τύχη του. Ποια ήταν η τύχη του; Ξέρετε, αυτή η βροντώδης δημοσιότητα, αυτός ο βομβαρδισμός, κουράζει, απογοητεύει πολύ γρήγορα και σωριάζει αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υπερπροβολή. Αυτή η υπερπροβολή δεν βοηθάει έναν πολιτικό ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση θετική», εκτίμησε ο κ. Λαφαζάνης.

Συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη γνώμη του ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει αυτοκριτική με το βιβλίο του, επισημαίνοντας ότι «ο κόμπος όλης της υπόθεσης για την διακυβέρνηση με τον Τσίπρα, το μέγιστο πρόβλημα, ήταν το Μνημόνιο».

«Προδότης της λαϊκής ετυμηγορίας ο Τσίπρας»

«Ο Τσίπρας κρίθηκε από τότε που ψήφισε το Μνημόνιο και κατεγράφη τότε ως μεγάλος κωλοτούμπας. Εγώ θα έλεγα προδότης. Προδότης της λαϊκής ετυμηγορίας. Προδότης ενός δημοψηφίσματος που συντριπτικά ανέδειξε το «ΟΧΙ» και το οποίο το αναποδογύρισε», τόνισε ο κ. Λαφαζάνης.

Ερωτηθείς αν ο «Αλέξης Τσίπρας ήξερε τα πιστεύω του Παναγιώτη Λαφαζάνη» στις αρχές του 2015, ο κ. Λαφαζάνης απάντησε καταφατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι απλώς τα ήξερε, τα είχε μάθει απ’ έξω», κι επεξηγώντας ότι «δεν υπήρχε συνεδρίαση είτε της ΠΓ, της ΚΟ ή της ΚΕ του κόμματος που να μην έθετα το θέμα του ευρώ και της ανάγκης η χώρα μας να σχεδιάσει και να προγραμματίσει τη δυνατότητα να φύγει από το ευρώ και να περάσει στη δραχμή, αν πιεστούμε για να εφαρμόσουμε μνημόνιο στο όνομα του ευρώ».

Κληθείς τέλος να απαντήσει αν πήγε με «κάποιους άλλους συντρόφους να βρουν ρούβλια» στη Ρωσία, ο κ. Λαφαζάνης ήταν και πάλι καταφατικός επιβεβαιώνοντας ότι «πράγματι πήγαμε».

«Γιατί εμείς, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, πήρα την ευθύνη αυτή επάνω μου. Προχώρησα μια συμφωνία με τη Ρωσία. Αυτή η συμφωνία Αφορούσε έναν αγωγό με ρωσικό φυσικό αέριο, ο οποίος θα πέρναγε από τη Μαύρη Θάλασσα, από την ευρωπαϊκή Τουρκία και θα κατέληγε στην Θράκη και την Μακεδονία μας και θα πήγαινε προς την Κεντρική Ευρώπη. Αυτός ο αγωγός ήταν πολύτιμος για τη Ρωσία γιατί θα παρέκαμπτε τον ουκρανικό δρόμο», είπε ο κ. Λαφαζάνης, υποστηρίζοντας ότι «ζητήσαμε έναντι του αγωγού αυτού ως προκαταβολή, για τα κέρδη που θα είχε η συμμετοχή μιας δημόσιας εταιρείας 50-50 στον ρωσικό αγωγό, από 3 έως 5 δισ, κάτι που έγινε δεκτό από τον Πούτιν».