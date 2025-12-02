Λαφαζάνης; «Δεν είναι δίλημμα το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, εγώ γιατί όχι; - Είμαι καταζητούμενος στην Ουκρανία»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναλάβει την πρωθυπουργία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24, και στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας] απάντησε: «Δεν είναι δίλημμα το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, η άλλη λύση είμαι εγώ. Γιατί όχι;».

Αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο οποίο ο κύριος Λαφαζάνης αναφέρεται καθώς ήταν Υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έλανε λόγο για «γελειότητα».

Συγκεκριμένα, ο χατρακτηρισμός αναφέρεται στο απόσπασμα που σύμφωνα με τον κ΄'υριο Λαφαζάνη «μπερδεύει τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση».

Υποστήριξε ότι διατηρεί προσωπική γνώση των Ντμίτρι Μεντβέντεφ και Βλαντίμιρ Πούτιν και υπογράμμισε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι ποτέ δεν αποκάλεσε τον Μεντβέντεφ «σύντροφο» με τη σημασία που αποδίδεται στον ελληνικό δημόσιο λόγο.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης υποστήριξε ακόμη ότι υπήρχε έτοιμη συμφωνία για αγωγό φυσικού αερίου μέσω Θράκης, με ισότιμη ιδιοκτησία Ελλάδας–Ρωσίας (50-50), και κατηγόρησε τον κ.Τσίπρα ότι «δεν γνώριζε καν» το περιεχόμενό της. Επανέλαβε τον χαρακτηρισμό περί «πολιτικής αλητείας», λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «άλλαξε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και έφερε το τρίτο μνημόνιο», προσθέτοντας ότι «η περιουσία της χώρας έχει υποθηκευτεί για 100 χρόνια».