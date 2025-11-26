Λαφαζάνης: «Ο Τσίπρας είναι πολιτικά ανώμαλος, πραξικόπημα έκανε»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έδωσε την αναμενόμενη απάντησή του στον Αλέξη Τσίπρα, μετά τη διάδοση των περιεχομένων της «Ιθάκης», στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί όλους τους πρώην συνεργάτες του για τα δεινά της διακυβέρνησής του.

Μιλώντας στο MEGA σχολίασε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικά ανώμαλος με όλα αυτά που έκανε. Ανωμαλία μεγάλη αυτά που συνέβησαν εκείνη την περίοδο. Πραξικόπημα, κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας, η κατάλυση του δημοψηφίσματος.

Το έκανε αυτό όλη η πολιτική τάξη της χώρας. Συνυπεύθυνοι είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί καραγκιόζηδες οι οποίοι λένε τώρα για τον Τσίπρα. Συνεταιράκια ήταν.

Εδώ είναι τόσο ψεύτης και ασκεί τέτοια πολιτική αλητεία, ώστε τώρα πάνε να πούνε ότι έγινε το δημοψήφισμα για να μην βγούμε από το ευρώ, ότι το δημοψήφισμα έγινε ενάντια στον Σόιμπλε. Το έχετε ακούσει αυτό;».