Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, από το κτίριο του γ’ Τελωνείου Πειραιά στο Πέραμα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τα θέματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την έναρξη της ομιλίας της, η κυρία Κοβέσι έστειλε μήνυμα κατά της εγκληματικότητας, λέγοντας: «Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στους οργανωμένους εγκληματίες. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Η επιχείριση Καλυψώ ήταν μεγάλη επιτυχία αλλά πρέπει να την μετατρέψουμε σε συστηματική δουλειά».

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε πως «για χρόνια κλέβονταν ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονταν για τίμιους αγρότες. Η κυρία Κοβέσι έκανε αναφορά στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών το οποίο όπως είπε το κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να αλλάξει.

Τι είπε η Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

«Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Όσοι θέλετε να εμποδίσετε τη δουλειά μας σκεφτείτε το καλύτερα», σημείωσε μεταξύ άλλων. «Το άρθρο 86 εμπόδισε την έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην τραγωδία στα Τέμπη», συμπλήρωσε.

«Όταν μιλάμε για τη διαφθορά, δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να τη λύσουν. Δεν θα εξαφανιστεί χωρίς πρόληψη. Επηρεάζει τις ζωές όλων μας, γιατί υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη διαφθορά και τη φτώχεια», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Τέμπη: «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν – τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα», είπε για τα Τέμπη.

Απαντώντας στην κριτική για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κ. Κοβέσι είπε: «Δεν είμαστε τέλειος θεσμός και δεχόμαστε κριτική, αλλά όποιος λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη, αυτό είναι fake news».

Σχετικά με την υπόθεση «Καλυψώ» τόνισε πως οι «κανόνες πλέον έχουν αλλάξει» και πως ο νόμος είναι ίδιος για όλους στην Ευρώπη. Τόνισε επίσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως για χρόνια υπεξαιρούνταν χρήματα της ευρωπαϊκής ένωσης για να διατεθούν σε βίλες και πολυτελή οχήματα. «Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη κατάσταση» σημείωσε και σε άλλο σημείο πρόσθεσε:

«Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (τέτοιων υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων».