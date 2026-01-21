Λατινοπούλου: «Δεν πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τις αμβλώσεις - Προσωπικά δεν θα έκανα»

Με αφορμή τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ισχύων νόμος δεν πρέπει να αλλάξει.

Η κ. Λατινοπούλου ανέφερε ότι, «λόγω των προσωπικών και θρησκευτικών μου πιστεύω, εκτός από την ακραία περίπτωση του βιασμού, δεν θα έκανα άμβλωση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν πρέπει να αλλάξει, προστατεύει τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας όσο και του εμβρύου».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «οι νέες γυναίκες και τα νέα κορίτσια δεν λαμβάνουν τη σωστή ενημέρωση και χρησιμοποιούν την άμβλωση ως μέθοδο αντισύλληψης», επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί «το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε τον νόμο «άριστο», εξηγώντας ότι «μπορεί να προστατεύσει γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση».

Τόνισε επίσης ότι «η κάθε γυναίκα αποφασίζει για τον εαυτό της, είναι θέμα προσωπικής επιλογής», επαναλαμβάνοντας ότι «εγώ αυτόν τον νόμο θα τον κράταγα, δεν θα άλλαζα το παραμικρό».

Με τις δηλώσεις της, η Λατινοπούλου διατήρησε σταθερή θέση υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος πλαισίου, διαφοροποιούμενη από τη ρητορική που προκάλεσε την αρχική συζήτηση.