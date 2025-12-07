Λατινοπούλου για αγρότες: «Η ευλογιά καλύπτει τις κομπίνες για να μην αποκαλυφθούν»

Η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, τις ευθύνες της κυβέρνησης, τα εμβόλια για την ευλογιά και τις ενεργειακές συμφωνίες, εξαπολύοντας σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβερνητική πολιτική.

Η κ. Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε αρχικά για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Όλες αυτές οι αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι αποτέλεσμα των τραγικών χειρισμών της κυβέρνησης και συγκεκριμένα των πολιτικών επιλογών του Κ. Μητσοτάκη.

Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν τόσα χρόνια με κόπο, τίμιο ιδρώτα, κρατούν όρθια την οικονομία της χώρας, και ξαφνικά βλέπουν ότι τους προκαλεί προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, ασφυξία.

Δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα, δολοφονεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκαια αιτήματα και αυτή την στιγμή οργανώνονται έτσι ώστε να τα διεκδικήσουν.

Είμαστε 100% με τον τίμιο αγώνα τους και τα δίκαια αιτήματά τους. Ωστόσο είμαστε κατά του ολοκληρωτικού κλεισίματος των δρόμων.

Πάντοτε πρέπει να μένει τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει και δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα και να μην φεύγει η συζήτηση από εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή από τον Κ. Μητσοτάκη και τις πολιτικές ευθύνες που έχει ο ίδιος», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κ. Λατινοπούλου: «Αυτά τα επεισόδια δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αγροτών αλλά είναι κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτούς που έχουν ευθύνη. Να πληρώσουν όλα όσα χρωστάνε σε όλους αυτούς τους δικαιούχους, που τους τα “φάγανε” μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και να εξοφληθούν οι αγρότες».

Για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη αναφορικά με τα εμβόλια για την ευλογιά:

«Ήμουν στο MEGA όταν είχα βγει και είχα πει πρώτη ότι υπάρχει επιστολή την οποία έχει κρύψει σε κάποιο συρτάρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Τσιάρας τόσο και ο Κέλλας, η οποία έρχεται απευθείας από τον Ευρωπαίο επίτροπο και ζητεί τον εμβολιασμό των ζώων για την έξαρση της ευλογιάς.

Για να είναι στην ευρωπαϊκή τράπεζα εμβολίων σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί».

«Η ευλογιά που σε τέτοιο βαθμό έχουμε στην Ελλάδα λοιπόν, καλύπτει τις κομπίνες για να μην αποκαλυφθούν. Έχουμε ένα διπλό ταμπλό που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή στο να δολοφονούν τα ζώα», συνέχισε.

Αναφορικά με τις συμφωνίες για τα ενεργειακά η κ. Αφροδίτη Λατινοπούλου υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Είναι ένα θετικό βήμα για την Ελλάδα, ό,τι έχει οικονομικό συμφέρον για την χώρα μας αλλά και αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίησή της, φυσικά και θα μας βρίσκει πάντοτε σύμφωνους.

Από την άλλη, μάλλον οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δένδιας θεωρούν ότι απευθύνονται σε ιθαγενείς με κοντή μνήμη διότι μας έλεγαν πριν από κάποια χρόνια ότι είναι κατά των εξορύξεων και ξαφνικά αλλάζουν όπως θέλουν και λένε ότι είναι υπέρ.

Ως Φωνή Λογικής είμαστε υπέρ των εξορύξεων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να ισχυροποιηθεί η Ελλάδα. Έχει κάνει πολλές κυβιστήσεις η κυβέρνηση λόγω του Τραμπ».