Λατινοπούλου για Καρυστιανού: «Περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου»

«Είναι δικαίωμα της να κάνει κόμμα. Θέλει να κεφαλοποιήσει τη δημοφιλία που ενδεχομένως έχει» σχολίασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού και το υπό δημιουργία κόμμα της.

Καλεσμένη στο Action 24 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, φάνηκε αφενός σίγουρη για την είσοδο του κόμματός της στη Βουλή, αφετέρου σημείωσε πως το κόμμα Καρυστιανού δεν θα επηρεάσει τη δική της δεξαμενή ψηφοφόρων.

«Είναι δικαίωμα της να κάνει κόμμα. Δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου. Έχουμε καταλάβει πως θέλει να κεφαλοποιήσει τη δημοφιλία που ενδεχομένως έχει. Αυτό που περιμένω να δω είναι το μαλλιοτράβηγμα που θα γίνει με Κωνσταντοπούλου, με Βελόπουλο, με Τσίπρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για συμπληρώσει σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις και τα πρόσωπα του κόμματος πως: «Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Οι θέσεις μας είναι ξακάθαρες σε όλα τα θέματα. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από εμάς που έχει εκφραστεί».

Τέλος, όταν επισημάνθηκε από τους οικοδεσπότες της εκπομπής, πως η Φωνή Λογικής μπαίνει οριακά στη Βουλή βάσει δημοσκοπήσεων, η κα Λατινοπούλου αντέδρασε λέγοντας: «Όχι και οριακά με το 6-7-8%. Δεν τίθεται ζήτημα αν θα μπούμε στη Βουλή. Προφανώς θα μπούμε στη Βουλή».