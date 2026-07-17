Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου άσκησε δριμύ κατηγορώ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνέντευξη της στο Action24.
Η Α. Λατινοπούλου ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών, καταλογίζοντας του ευθύνες για την μετατροπή της Νέας Δημοκρατίας σε «Ποταμο-ΠΑΣΟΚ».
«Μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε Ποταμο-ΠΑΣΟΚ, κάτι τέτοιο. Το έχει πάει πιο κεντροαριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών. Δεν έφερε ο κ. Τσίπρας τον νόμο για τα ομόφυλα, ούτε τον γάμο, ούτε τριπλασίασε τις νομιμοποιήσεις μεταναστών».
Αναφορικά με τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Α. Λατινοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι «μιλάμε για το θράσος του αιώνα να απαιτεί ο Μητσοτάκης να ζητήσουμε συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Στο γεγονός ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση εάν δεν πετύχει την αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές: «Δεν είμαι η μόνη. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Και πριν από την ψήφιση του γάμου των ομοφύλων, που ήταν η απόλυτη προδοσία των ψηφοφόρων της ΝΔ, που πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές, και αυτές τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο κύριος Μητσοτάκης.
Έχουν απομακρυνθεί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που νιώθουν να σφίγγει ο κλοιός στον λαιμό τους, και πολλοί νέοι. Εμείς θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα προτείνουμε μείωση του αριθμού του υπουργικού συμβουλίου κατά 50% τουλάχιστον.
Κανείς δεν λέει μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν καλοθελητές. Υπάρχει ο Βελόπουλος, που σε κάθε δύσκολη στιγμή, σαν πιστό καταβάκι, θα πάει εκεί πέρα. Ανοίξτε να δείτε πόσα νομοσχέδια έχει ψηφίσει, πόσες φορές τον έχει καλύψει. Κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο κ. Μητσοτάκης, πάει ο Βελόπουλος και κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο κ. Βελόπουλος, πάει ο κ. Μητσοτάκης».
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